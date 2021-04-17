SON DAKİKA: Hasankeyf-2 Köprüsü Başkan Erdoğan tarafından bugün açılıyor

Son dakika haberi! Türkiye'nin en uzun köprüleri arasında yer alacak Hasankeyf-2 Köprüsü'nde çalışmalar tamamlandı. Hasankeyf-2 Köprüsü, hem yeni yerine taşınan Hasankeyf'e ulaşımı sağlayacak hem de Batman-Midyat yolunda baraj geçiş sorununa çözüm olacak. Başkan Erdoğan açılışa videokonferansla katılacak.

Türkiye'nin en uzun köprüleri arasında yer alacak Hasankeyf-2 Köprüsü'nde çalışmalar tamamlandı ve açılışın bugün törenle gerçekleştirilmesi planlanıyor.







DİCLE NEHRİ ÜZERİNDE İNŞA EDİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bilgiye göre, yeni yerine taşınan Hasankeyf'e ulaşımı sağlayacak, aynı zamanda Batman-Midyat yolunda yapılan Hasankeyf varyantı baraj gölet geçişi sorununa çözüm olacak Hasankeyf-2 Köprüsü, Dicle Nehri üzerinde inşa edildi.







UZUNLUĞU 1001 METRE

Köprü, 1001 metrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun köprüleri arasına girdi. Bölünmüş yol standardındaki köprüde yayalar için de bir geçiş yolu bulunuyor.



29 MİLYON LİRALIK KAZANÇ

Hibrit tasarım anlayışıyla yapılan Hasankeyf-2 Köprüsü, zaman ve yakıttan yıllık 29 milyon liralık kazanç sağlayacak.





Maksimum ayak yüksekliği 90 metre, maksimum açıklığı 168 metre olan köprü, hibrit tasarıma sahip olarak yapıldı. Köprünün 681 metresi dengeli konsol, 320 metresi prefabrik kirişli şekilde inşa edildi.



Hasankeyf-2 Köprüsü, Ilısu Barajı çalışmaları kapsamında baraj göleti altında kalan Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolunun göl sahası dışından yeniden inşa edilmesi ve Hasankeyf'in yeni yerleşkesine ulaşımın sağlanması için projelendirildi.

AÇILIŞI BAŞKAN ERDOĞAN YAPACAK

Batman, Mardin ve Habur Sınır Kapısı arasında bağlantı sağlayan ve yol güvenliğiyle konforu artırılan köprünün açılışına, Başkan Erdoğan'ın Huber Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılması bekleniyor.