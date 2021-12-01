SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan fahiş fiyatla mücadele mesajı: Stokçuluk yapanlara bu ülkeyi mezar edeceğiz

Son dakika haberine Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, büyüme rakamlarında Türkiye'nin başarısına değinerek "Yatırım, istihdam ve üretim odaklı büyüme stratejisiyle yolumuza devam edeceğiz." dedi. Başkan Erdoğan, hiçbir dönemde faizi desteklemediğinin altını çizerek "Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu herkes bilir." derken, "Faizi düşürerek üretimi ve istihdamı kolaylaştırıyoruz." ifadelerini kullandı. Stokçulukla mücadelede kararlılık mesajı da veren Başkan Erdoğan, "Fahiş fiyat uygulayanların sonları hüsran olacak. Stokçulara biz bu ülkeyi mezar edeceğiz." dedi.