SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan mesajlar: Kalıcı yatırımların mücadelesini veriyoruz

Son dakika haberine Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Yüksek faiz sistemiyle devam etseydik bu büyüme rakamlarını göremeyecektik. Böyle bir durumda Türkiye önümüzdeki onlarca yıl boyunca bir daha gelişmiş ülkeler ligine çıkma fırsatını yakalayamayacaktır. Faizi düşürerek yatırımı ve üretimi kolaylaştırıyoruz. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir melanettir. Doğrusu bizim yaptığımız. Biz yanlış yolda ilerliyor olsaydık, başkaları önümüzü keserdi. Tüm sektörlerde yeni yatırımlarla, yeni istihdamlarla kapasite büyütme yarışındayız. Biz ülkemizi sıcak paranın cenneti haline dönüştürmek yerine kalıcı yatırımların mücadelesini veriyoruz dedi.