Haberler Haber Videoları SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan mesajlar: Kalıcı yatırımların mücadelesini veriyoruz

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan mesajlar: Kalıcı yatırımların mücadelesini veriyoruz

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan mesajlar: Kalıcı yatırımların mücadelesini veriyoruz
01.12.2021 13:43
Ana Sayfa 00:44
Başkan Erdoğan'dan fahiş...
Ana Sayfa 00:23
İstanbullu bunu da gördü! İETT...
Ana Sayfa 00:41
Dereye uçmak üzere olan...
Ana Sayfa 00:57
Tabela ile metrelerce havaya...
Ana Sayfa 00:45
Gökçe Bahadır’dan yatak odası...
Ana Sayfa 00:40
Survivor'un sarışın afeti...
Ana Sayfa 00:45
Silolar alev alev yandı!...
Ana Sayfa 01:23
Erzurum’da aralarında alacak...
Ana Sayfa 00:49
Güldür Güldür'ün Mesut’u Uğur...
Ana Sayfa 01:06
Teşkilat 25. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:57
Antalyaspor 4-0 Amed Sportif
Ana Sayfa 00:15
Çağla Şıkel beyaz kıyafetiyle...

Son dakika haberine Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Yüksek faiz sistemiyle devam etseydik bu büyüme rakamlarını göremeyecektik. Böyle bir durumda Türkiye önümüzdeki onlarca yıl boyunca bir daha gelişmiş ülkeler ligine çıkma fırsatını yakalayamayacaktır. Faizi düşürerek yatırımı ve üretimi kolaylaştırıyoruz. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir melanettir. Doğrusu bizim yaptığımız. Biz yanlış yolda ilerliyor olsaydık, başkaları önümüzü keserdi. Tüm sektörlerde yeni yatırımlarla, yeni istihdamlarla kapasite büyütme yarışındayız. Biz ülkemizi sıcak paranın cenneti haline dönüştürmek yerine kalıcı yatırımların mücadelesini veriyoruz dedi.

Haber Videoları
SON DAKİKA