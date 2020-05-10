Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Anneler Günü'ne özel bir video paylaşımında bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Anneler Günü'ne özel bir video paylaşımında bulundu.
İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. pic.twitter.com/TAyppqWwaD— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 10, 2020
Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.