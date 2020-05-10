Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı

10.05.2020 19:22

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Anneler Günü'ne özel bir video paylaşımında bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.