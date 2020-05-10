Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gayrettepe-Kağıthane- İstanbul Havalimanı Metro Projesi Tüneli İlk Işık Töreni"ne video konferansla katıldı. Başkan Erdoğan, konuşmasında "Bu metro hattının devreye girmesiyle İstanbul Havalimanının ulaşım sorunu tamamen çözülmüş olacaktır." dedi. Canlı yayında yapılan törenle metro tüneli projesinde ilk ışık görüldü. İşte tarihi anlar...
İstanbul Havalimanı metrosunda ışık göründü! Canlı yayında tarihi tören
10.05.2020 16:06
- İstanbul Havalimanı metrosunda ışık göründü! Canlı yayında tarihi tören
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