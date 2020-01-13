Haberler Video Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Almanya'ya günübirlik ziyaret! Tarih belli oldu
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Almanya'ya günübirlik ziyaret! Tarih belli oldu

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Almanya'ya günübirlik ziyaret! Tarih belli oldu

13.01.2020 12:32

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ocak 2020 tarihinde Almanya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.


Son dakika gelen bilgilere göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Ocak 2020 tarihinde Almanya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi.

Erdoğan'ın Almanya'da Berlin Konferansı'na katılacağı bildirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN, DÜN MERKEL İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alınmıştı.

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