Müge Anlı'da son dakika gelişmesi Türkiye'yi duygulandırdı. İstanbul Gaziosmanpaşa’da 20 Aralık 2019’da kızı ile tartıştıktan sonra evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 70 yaşındaki Lalizer Özdemir, Müge Anlı’nın çabalarıyla bulundu. Lalizer Özdemir ile kızı Ayşe Özdemir’in kavuşma anı milyonlara duygusal anlar yaşattı. İşte 13 Ocak Müge Anlı canlı yayınında anne - kızın kavuşma anı...
Müge Anlı'da beklenen kavuşma! Kızına küsüp evi terk eden 70 yaşındaki Lalizer Özdemir canlı yayında! (13.01.2020 Pazartesi)13.01.2020 12:46
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- Müge Anlı'da beklenen kavuşma! Kızına küsüp evi terk eden 70 yaşındaki Lalizer Özdemir canlı yayında! (13.01.2020 Pazartesi)
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- Müge Anlı'da beklenen kavuşma! Kızına küsüp evi terk eden 70 yaşındaki Lalizer Özdemir canlı yayında! (13.01.2020 Pazartesi)
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