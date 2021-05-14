SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan AK Parti ile bayramlaşmada önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatı ile video konferansla bayramlaşmada önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Bu konudaki detayları kabine toplantımızın ardından milletimizle paylaşacağız." dedi. Erdoğan, işgalci İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırına sert tepki göstererek, "Bugün tüm dünya görmezden gelse bile İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.