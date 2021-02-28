Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat paylaşımı!

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28 Şubat darbesinin 24. yıl dönümünde bir video paylaştı. Erdoğan, "Darbe bir insanlık suçudur. #28Şubat’ı yaşadım, 28 Şubat’ın farkındayım" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28 Şubat darbesinin 24. yıl dönümünde bir video paylaştı. Erdoğan, "Darbe bir insanlık suçudur. #28Şubat'ı yaşadım, 28 Şubat'ın farkındayım" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat darbesinin yıl dönümü vesilesiyle bir açıklama yaptı.

Erdoğan, 28 Şubatla ilgili, "28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldı. Siyasi hayatım bitirilmek istendi. Darbe bir insanlık suçudur." ifadelerini kullandı.