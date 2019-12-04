Terörle mücadelede amasız, fakatsız destek istiyoruz. Müttefiklerimizle dayanışma ittifakı güçlendirir.
Ama mücadele ettiklerimizi terörist kabul etmezlerse kusura bakmasınlar. Karşılarında oluruz.
Başkan Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnson ile bir araya geldi. Erdoğan, zirvenin iyi geçtiğini söyledi.
SORUMLULUK ALIN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere seyahatinin ilk gününde 'Suriye' konulu dörtlü zirveye katıldı. Londra Downing Sokağı 10 numaradaki Başbakanlık binasındaki zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson yer aldı. Görüşmede Barış Pınarı Harekatı çerçevesindeki Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Erdoğan, ayrıca, Türkiye'nin önerdiği 'güvenli bölge' planını Avrupalı liderlere anlattı. Başta PKK/PYDYPG, DEAŞ olmak üzere terörle mücadelede işbirliği, yabancı savaşçıların durumu, mülteci sorunu değerlendirildi. Erdoğan, özellikle mülteci sorunu, terörle mücadele ve güvenli bölgeni planı ile ilgili Avrupa ülkelerinin sorumluluk alması gerektiği mesajını verdi.
SURİYE'DE SİVİL KATLİAM DURMALI
Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnson ile 4'lü zirveye katıldı. 50 dakika süren görüşmenin ardından Erdoğan "Gayet iyi geçti" dedi. Yapılan ortak açıklamada "İdlib dahil Suriye'nin tamamında, sivilleri hedef alan saldırıların durdurulması konusunda mutabık kalındı" denildi.
TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM
ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye'yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerimiz iyi. Türkiye çok iyi bir NATO üyesi" dedi. S-400 nedeniyle Türkiye'nin F-35 alımının askıda olduğuna işaret etti. "Şimdi yapacakları şey, ister Rusya ister Çin olsun başka ülkeye gitmek olacak" ifadesini kullandı.
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