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Dünya tarihi zirveyi böyle gördü: NATO içinde Türkiye savaşı

Dünyanın kilitlendiği tarihi NATO zirvesi Londra'da başladı. Gazeteler "Trump ve Macron Türkiye konusunda inatlaşınca NATO içinde savaş çıktı" manşetleriyle çıktı. İşte tarihi zirveye damga vuran anlar ve olaylar.

04.12.2019 14:41 - Son Güncelleme: 04.12.2019 14:41
Dünya tarihi zirveyi böyle gördü: NATO içinde Türkiye savaşı

Tarihi buluşma için liderler teker teker kameralar önünden geçti, bütün dünyanın gözü İngiltere'nin başkenti Londra'ya çevrildi.

Dünya tarihi zirveyi böyle gördü: NATO içinde Türkiye savaşı

Bir medya ordusunun takip ettiği NATO'nun 70. yaş günü zirvesi başlıyor, buluşmaya damga vurması beklenen ABD Başkanı Donald Trump zirveye helikopterle geldi.

Dünya tarihi zirveyi böyle gördü: NATO içinde Türkiye savaşı

Watford'daki The Grove Hotel'e dakikalar önce giriş yapanlar arasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da vardı.

Dünya tarihi zirveyi böyle gördü: NATO içinde Türkiye savaşı

Zirvenin açılışında uluslararası ittifaka üye 29 üyenin liderleri ve Genel Sekreter Jens Stoltenberg aile fotoğrafı çektirdi.

Dünya tarihi zirveyi böyle gördü: NATO içinde Türkiye savaşı

Aile fotoğrafında ilk sırada yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında ABD Başkanı Donald Trump, solunda ise İspanya Başbakanı Pedro Sanchez vardı.

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