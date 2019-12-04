Dünya tarihi zirveyi böyle gördü: NATO içinde Türkiye savaşı
Dünyanın kilitlendiği tarihi NATO zirvesi Londra'da başladı. Gazeteler "Trump ve Macron Türkiye konusunda inatlaşınca NATO içinde savaş çıktı" manşetleriyle çıktı. İşte tarihi zirveye damga vuran anlar ve olaylar.
04.12.2019 14:41
- Son Güncelleme: 04.12.2019 14:41
Tarihi buluşma için liderler teker teker kameralar önünden geçti, bütün dünyanın gözü İngiltere'nin başkenti Londra'ya çevrildi.
Bir medya ordusunun takip ettiği NATO'nun 70. yaş günü zirvesi başlıyor, buluşmaya damga vurması beklenen ABD Başkanı Donald Trump zirveye helikopterle geldi.
Watford'daki The Grove Hotel'e dakikalar önce giriş yapanlar arasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da vardı.
Zirvenin açılışında uluslararası ittifaka üye 29 üyenin liderleri ve Genel Sekreter Jens Stoltenberg aile fotoğrafı çektirdi.
Aile fotoğrafında ilk sırada yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında ABD Başkanı Donald Trump, solunda ise İspanya Başbakanı Pedro Sanchez vardı.