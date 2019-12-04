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  • Son Güncelleme: 04.12.2019 10:56

Genel Sekreteri Stoltenberg: ile konuyu görüştüm, çalışıyoruz

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Baltık Savunma Planı'na şartına ilişkin, " ile konuştum, çalışıyoruz" dedi. Stoltenberg ayrıca, "NATO farklılıkların üstesinden gelecektir." açıklamasında bulundu.

Stoltenberg'ten flaş Türkiye açıklaması

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Baltık ülkeleri ve Polonya'yı içeren savunma planları için, "Tüm NATO müttefiklerini korumak için planlarımız var, Baltık ülkeleri ve Polonya da bunlara dahil.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu konuyu görüştüm, çalışıyoruz, bir çözüm bulacağımızı düşünüyorum" dedi. Türkiye, , NATO'da terör örgütü olarak tanınana kadar bu plana veto edeceğini açıklamıştı.

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TEVFİK TEVFİK

ne çözümü kardeşim ,daha şurda teröristlerle biz boğuşurken bırakın yardım etmeyi ,teröristlere 30 bin tır silah mühimmat her türlü lojistik desteği verdiniz ,şimdi biz onları bertaraf ediyoruz ALLAH a ŞÜKÜR .şimdi çıkmışlar dostuz müttefikiz masalına sarıldılar yine ,kusura bakmayın ,hayvan terli yemiyor ..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.12.2019 11:52
polatb polatb

farklılık değil . şerefsizlik var ...bu keleş ten sekreter olmaz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.12.2019 11:10
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