NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Baltık ülkeleri ve Polonya'yı içeren savunma planları için, "Tüm NATO müttefiklerini korumak için planlarımız var, Baltık ülkeleri ve Polonya da bunlara dahil.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu konuyu görüştüm, çalışıyoruz, bir çözüm bulacağımızı düşünüyorum" dedi. Türkiye, YPG, NATO'da terör örgütü olarak tanınana kadar bu plana veto edeceğini açıklamıştı.
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ne çözümü kardeşim ,daha şurda teröristlerle biz boğuşurken bırakın yardım etmeyi ,teröristlere 30 bin tır silah mühimmat her türlü lojistik desteği verdiniz ,şimdi biz onları bertaraf ediyoruz ALLAH a ŞÜKÜR .şimdi çıkmışlar dostuz müttefikiz masalına sarıldılar yine ,kusura bakmayın ,hayvan terli yemiyor ..
farklılık değil . şerefsizlik var ...bu keleş ten sekreter olmaz
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