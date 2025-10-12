PODCAST
Son dakika! Başkan Erdoğan Mısır'a gidiyor! Gazze zirvesine katılacak
Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2025 20:30
Son dakika haberi! Gazze'deki katliamı sona erdirmek amacıyla Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde 13 Ekim'de uluslararası zirve düzenleneceği duyuruldu. 20'den fazla ülkeden liderin katılacağı zirve için Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın Mısır'a gidecek.
