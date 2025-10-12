PODCAST CANLI YAYIN
Son dakika! Başkan Erdoğan Mısır'a gidiyor! Gazze zirvesine katılacak

Son dakika haberi! Gazze'deki katliamı sona erdirmek amacıyla Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde 13 Ekim'de uluslararası zirve düzenleneceği duyuruldu. 20'den fazla ülkeden liderin katılacağı zirve için Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın Mısır'a gidecek.

Başkan Erdoğan Güneysu’da komşularıyla sohbet etti
Başkan Erdoğan kendisine seslenen çocuğa yanıt verdi: “Tayyip deden sana kurban olsun”
Kayseri’de dehşet! Atla geldi yaşlı çifti öldürüp kaçtı: O anlar kamerada
Serdar Öktem cinayeti şüphelileri hücre evinden böyle çıktı! O anlar kamerada
