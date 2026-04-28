Ümraniye'de ağızlıksız köpek dehşeti: Küçük ırk köpeği ağır yaraladı

Atakent Mahallesi'nde sahibinin elinden kurtulan rottweiler cinsi köpek, başka bir kadının gezdirdiği köpeğe saldırdı. Ameliyata alınan köpeğin sahibi gözyaşlarına boğulurken, saldırgan köpeğin sahibi gözaltına alındı.

Mithatpaşa Caddesi üzerinde evcil hayvan sahiplerini dehşete düşüren bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, köpeğini gezdirmek için sokağa çıkan bir kadın, karşı yönden gelen R.K. idaresindeki rottweiler cinsi köpekle karşılaştı. Ağızlığı takılı olmayan saldırgan köpek, sahibinin elinden kurtularak kadının yanındaki küçük ırk köpeğe acımasızca saldırdı.

Gözyaşları içinde köpeğine sarıldı

Saldırı sırasında büyük panik yaşayan kadın, yaralanan köpeğini kurtarmak için üzerine kapaklanarak korumaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle saldırgan köpek uzaklaştırılırken, küçük köpeğin ağır yaralandığı görüldü. Olay yerinde sinir krizi geçiren kadının yardımına mahalle sakinleri koştu. Saldırgan köpeğin sahibi R.K. ise köpeğini alarak olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Şüpheli adliyeye sevk edildi

Yaralı köpek, sahibi tarafından ivedilikle en yakın veteriner kliniğine götürülerek ameliyata alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan sahibin kimliğini kısa sürede tespit etti. Gözaltına alınan 45 yaşındaki R.K., "Hayvanın tehlikeli bir şekilde salıverilmesi" suçlamasıyla emniyete götürüldü. Şüphelinin, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

