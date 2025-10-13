Organize dilenci: Üzerinden 67 çeyrek altın çıktı!

Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içinde yürüttükleri denetimler kapsamında Esenyurt Devlet Hastanesi önünde dilencilik yapan yaşlı bir kadını takibe aldı.

Şüpheli hareketleri üzerine gözaltına alınan kadın, karakolda yapılan üst aramasında şaşkına çevirdi. Kadının üzerinden 67 adet çeyrek altın ve yüklü miktarda nakit para çıktı.

Tespit edilen altın ve paralar tutanak altına alınırken, kadına idari para cezası uygulandı.

"Organize dilenciliğe izin verilmeyecek"

Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili Can Aksoy, dilenciliğin sadece yasalara aykırı olmadığını, aynı zamanda bazı kişiler tarafından organize şekilde yürütülerek büyük haksız kazançlar elde edildiğini belirtti.

Aksoy, vatandaşların dini ve insani duygularını suistimal eden kişilere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. İlçede benzer olayların önüne geçilmesi için denetimlerin artarak devam edeceğini duyurdu.