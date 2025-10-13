PODCAST CANLI YAYIN
Organize dilenci: Üzerinden 67 çeyrek altın çıktı!

Esenyurt’ta vatandaşların duygularını istismar eden yaşlı bir kadının üzerinden 625 bin lira değerinde 67 çeyrek altın ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Zabıta ve polis ekipleri, dilencilikle mücadele denetimlerinin artarak süreceğini açıkladı.

Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içinde yürüttükleri denetimler kapsamında Esenyurt Devlet Hastanesi önünde dilencilik yapan yaşlı bir kadını takibe aldı.
Şüpheli hareketleri üzerine gözaltına alınan kadın, karakolda yapılan üst aramasında şaşkına çevirdi. Kadının üzerinden 67 adet çeyrek altın ve yüklü miktarda nakit para çıktı.

Tespit edilen altın ve paralar tutanak altına alınırken, kadına idari para cezası uygulandı.

"Organize dilenciliğe izin verilmeyecek"

Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili Can Aksoy, dilenciliğin sadece yasalara aykırı olmadığını, aynı zamanda bazı kişiler tarafından organize şekilde yürütülerek büyük haksız kazançlar elde edildiğini belirtti.
Aksoy, vatandaşların dini ve insani duygularını suistimal eden kişilere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. İlçede benzer olayların önüne geçilmesi için denetimlerin artarak devam edeceğini duyurdu.

