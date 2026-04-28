Adana’da hayvana şiddet dehşeti: Sokak köpeğini acımasızca darbetti

Beslediği kümes hayvanlarını korumak bahanesiyle sokak köpeğine defalarca sopayla vuran Mehmet K., emniyet güçlerinin operasyonuyla yakalandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bugün vicdanları yaralayan bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Haydaroğlu Mahallesi'nde bulunan bir işletmede bekçi olarak görev yapan 41 yaşındaki Mehmet K., beslediği tavukların bir sokak köpeği tarafından yendiğini iddia ederek sahipsiz hayvana saldırdı. Elindeki büyük bir sopayla köpeğe acımasızca vuran şahsın o anları, çevredeki duyarlı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Polis ekipleri kısa sürede yakaladı

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve tepkilerin büyümesi üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekipler ivedilikle harekete geçti. Görüntülerden eşkali ve adresi belirlenen Mehmet K., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Hayvana şiddet uygulayan şahsın emniyetteki işlemleri sürerken, saldırıya uğrayan köpeğin durumu hakkında bilgi edinilmeye çalışılıyor.

