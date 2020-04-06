Son dakika: Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri açıkladı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan koronavirüsle ilgili alınan yeni tedbirleri açıkladı. Valilikler, e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm kişilere ücretsiz maske dağıtımının başlandığını bildiren Erdoğan, "Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir, salgın bitine kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim planımız vardır" dedi. Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu kısmın bin odalık hastane olarak hizmete alınacağını bildirdi. Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarını da açıkladı.
Son dakika: Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri açıkladı06.04.2020 19:57
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