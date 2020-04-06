Başkan Erdoğan: ''Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır, devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske ulaştırmakta kararlıyız'' 06.04.2020 19:14

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantının ilk sırasında koronavirüsle mücadele yer aldı. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır, devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske ulaştırmakta kararlıyız'' dedi.

Son dakika haberi... Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantının ilk sırasında koronavirüsle mücadele yer aldı. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Valiliklerimiz e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladı, parayla maske satışı yasaktır

Çalışan ve görevli olanlar dışındaki tümü vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını sağlayarak insan hareketliliğini asgari düzeye indirmekte kararlıyız

2 bölgeye yeni hastaneler yapılıyor. Yeşilköy ve Sancaktepe'deki havalimanı gölgelerine yeni hastaneler yapılacak.

Ülkemiz bir tehditle karşılaştığında devlet ve millet ele ele vererek tüm imkanlarını seferber etmektedir, bugün de yaptığımız budur.

Bazı kafalar bu dayanışma kültürünü kavramakta zorlanıyorsa da milletimiz hamdolsun gerçekleri görmekte, üzerine düşenleri bihakkın yerine getirmektedir.

İstihdamın sürmesi en büyük kriterimizdir.

Milli Dayanışma Kampanyasına yapılan bağış miktarı 1 Milyar 500 milyon lirayı buldu.

2 milyon 300 bin haneye daha yardım hazırlığına başladık.