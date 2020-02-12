Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın kurtuluşu töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Çanakkale'de vatanı savunurken omuz omuza çarpışan bu milletin kardeşliğini bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir" diye konuştu.
Son dakika: Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta: Bu milletin kardeşliğini bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir |Video12.02.2020 16:52
- Son dakika: Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta: Bu milletin kardeşliğini bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir |Video
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