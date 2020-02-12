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Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta hodri meydan: Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın kurtuluşu töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kahramanmaraş'tan bir kez daha ifade ediyorum, ne yaparsanız yapın Türkiye'nin 2023 hedeflerine Allah'ın izniyle ulaşacaktır. Bu kararlılığımızdan gözleri korkanlar, bozulan oyunların hıncıyla giderek daha pervasız üzerimize geliyorlar. Biz de diyoruz ki, geleceğiniz varsa göreceğiniz de var." dedi.

12.02.2020 16:21 - Son Güncelleme: 12.02.2020 16:42
Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta: Bu milletin kardeşliğini bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100. yılı töreninde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

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Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta hodri meydan: Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var

Eğitimde 6 bine yakın yeni derslik yaparak evlatlarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlama gayreti içinde olduk. Kahramanmaraş Havalimanı'na yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binasını inşa ettik.

Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta hodri meydan: Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var

Sanayide Kahramanmaraş'a 1 teknopark, 13 araştırma geliştirme merkezi, 3 organize sanayi bölgesi kurduk. Şehrimize ilave 38 bin kişilik istihdam oluşturduk. Son 17 yılda 1,6 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik. 5 milyar lira tutarında orman, su yatırımı yaptık. Tamamladığımız 5 baraj, 4 gölete ilave olarak 17 baraj çalışmaları devam ediyor.

Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta hodri meydan: Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var

Hızlı tren hattını tamamladığımızda Kahramanmaraş-Gaziantep arası 53 dakika olacak. Tarihi kapalı çarşının cephe yenilemesi devam ediyor. Merhum Nuri Pakdil'in doğduğu evi edebiyat ve kültür evi haline getiriyoruz. Her ilçemize gençlerimizin, kadınlarımızın, sosyal kültürel bakımdan kendilerini geliştirebilecekleri millet konakları yapıyoruz.

Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta hodri meydan: Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ı yeni projelerle, yatırımlarla desteklemeye devam edeceğiz. Dün dedeleri bu topraklardan arkalarına bakmalarına bakmadan kaçanlar bugün yeniden bizimle ilgili hayaller kurmaya çalışıyor.

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