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Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta hodri meydan: Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın kurtuluşu töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kahramanmaraş'tan bir kez daha ifade ediyorum, ne yaparsanız yapın Türkiye'nin 2023 hedeflerine Allah'ın izniyle ulaşacaktır. Bu kararlılığımızdan gözleri korkanlar, bozulan oyunların hıncıyla giderek daha pervasız üzerimize geliyorlar. Biz de diyoruz ki, geleceğiniz varsa göreceğiniz de var." dedi.

12.02.2020 16:21 - Son Güncelleme: 12.02.2020 16:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





