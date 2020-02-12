Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta hodri meydan: Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın kurtuluşu töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kahramanmaraş'tan bir kez daha ifade ediyorum, ne yaparsanız yapın Türkiye'nin 2023 hedeflerine Allah'ın izniyle ulaşacaktır. Bu kararlılığımızdan gözleri korkanlar, bozulan oyunların hıncıyla giderek daha pervasız üzerimize geliyorlar. Biz de diyoruz ki, geleceğiniz varsa göreceğiniz de var." dedi.
Sanayide Kahramanmaraş'a 1 teknopark, 13 araştırma geliştirme merkezi, 3 organize sanayi bölgesi kurduk. Şehrimize ilave 38 bin kişilik istihdam oluşturduk. Son 17 yılda 1,6 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik. 5 milyar lira tutarında orman, su yatırımı yaptık. Tamamladığımız 5 baraj, 4 gölete ilave olarak 17 baraj çalışmaları devam ediyor.
Hızlı tren hattını tamamladığımızda Kahramanmaraş-Gaziantep arası 53 dakika olacak. Tarihi kapalı çarşının cephe yenilemesi devam ediyor. Merhum Nuri Pakdil'in doğduğu evi edebiyat ve kültür evi haline getiriyoruz. Her ilçemize gençlerimizin, kadınlarımızın, sosyal kültürel bakımdan kendilerini geliştirebilecekleri millet konakları yapıyoruz.