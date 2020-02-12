Kadir Şeker'in uğruna katil olduğu Ayşe D. çark etti! "Ortada bıçak çekecek bir durum yoktu..." 12.02.2020 16:38

Kadir Şeker, Ayşe D'yi Özgür Duran'dan kurtarmak istedi. Saldırıya uğrayınca bıçakla direndi. Uğruna katil olduğu kadın ise çark etti: Özgür'le kavga etmiyorduk. Ortada bıçak çekecek bir durum yoktu



Şeker, "Kadir'i Türkiye'ye emanet ettim artık. Biz vicdansız, acımasız insanlar değiliz. Böyle olaylara karışacak insanlar da değiliz ama anlık bir şey" dedi.