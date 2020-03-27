Son dakika: Başkan Erdoğan kabine üyeleriyle video konferans üzerinden görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Görüşmeye, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. Erdoğan, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferansla toplantı yaptı.
Erdoğan, toplantıya, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden bağlandı.
Huber Köşkü'nde İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.
MASADA KORONA VARDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair çalışmalar hakkında bilgi aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.