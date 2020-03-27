Müge Anlı'da itiraf! 27 Mart Cuma Müge Anlı son bölümde şoke eden ifade: ''Öldürüldüğünü duydum ama söylemedim'' 27.03.2020 16:35

Müge Anlı Hatice Özkaçak cinayetindeki detaylarla çileden çıktı! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İstanbul da yaşayan Hatice Özkaçak, 24 Nisan 2009 yılında Kars da ki evinde ölü olarak bulunmuştu. Tam 10 yıl aradan sonra, kızı Ayşegül, otopsi raporu istediğini söyledi. Her şey yeni bir savcının dosyasını açmasıyla başladı. Ayşegül Hanım, annesi Hatice Özkaçak'ın cinayete kurban gittiğini öğrendi! 6 kardeş olan Özkaçak ailesinin en küçük kızı Ayşegül, canlı yayında teyze kızından duyduğu itirafla gözyaşlarına boğuldu! İşte 27 Mart Müge Anlı son bölümde şok itiraf!