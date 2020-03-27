İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı! Şehirlerarası otobüs seferlerine kısıtlama... 27.03.2020 19:34

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Bu akşam bir tedbir daha getiriyoruz. Otobüs seyahatlerini kısıtlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Otobüs seferleri iptal mi edildi sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde tedbirler artırılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Bu akşam bir tedbir daha getiriyoruz. Otobüs seyahatlerini kısıtlıyoruz." ifadelerini kullandı. Peki, otobüs seferleri yapılacak mı? İşte detaylar...

OTOBÜS SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu hakkında yaptığı açıklamada "Tüm otogarlardaki otobüs seyahatleri izne bağlı, mücbir sebep olmadan sefer yaptırmayacağız." şeklinde konuştu.

Bakan Soylu: "Bu geceden itibaren tüm Türkiye'de geçerli olmak üzere, cumartesi-pazar, piknik alanları, ormanlar ve sahil kenarları yasaklanacak."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüsle mücadele kapsamında, toplam 12 belde ve köyün karantinada olduğunu bildirdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında açıklamalarına devam eden Bakan Soylu şu sözlere yer verdi;

211 BİN 670 İŞ YERİ KAPATILDI

"Türkiye'de şu anda bizim tespitlerimize göre hayat yüzde 80 durmuş durumda.. Şu ana kadar kapattığımız iş yeri sayısı 211 bin 670. "

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' ile ilgili ise "Gerek yok demem. Bulaşıcılığın hangi ölçekte ve nasıl yayılacağı konusunda bugünden bir şey söyleyebilmek sadece tahmindir" dedi.

OTOBÜS SEFERLERİNE KISITLAMA

Bakan Soylu "Bu akşam bir tedbir daha getiriyoruz. Otobüs seyahatlerini kısıtlıyoruz." ifadelerini kullanan Soylu, "Tüm otogarlardaki otobüs seyahatleri izne bağlı, mücbir sebep olmadan sefer yaptırmayacağız." dedi.