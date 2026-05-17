Fatih'te akılalmaz İETT kazası: İnşaat demiri otobüsün tabanını delip yolcuya saplandı!

Feci olay, akşam saatlerinde Fatih Cerrahpaşa Mahallesi Koca Mustafapaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hat üzerinde seferini gerçekleştiren İETT otobüsünün şoförü, cadde üzerindeki hatalı parklar nedeniyle daralan yolun sağ şeridinden kontrollü şekilde geçmeye çalıştı. Bu sırada yol kenarında bulunan inşaat alanından caddeye doğru taşan inşaat demirleri, kör nokta oluşturarak otobüsün alt tabanını deldi.

Tabandan Girip Tavandan Çıktı: Yolcu Yaralı

Şiddetli bir gürültüyle otobüsün tabanından içeri fırlayan dev demir şiş, koltuğu delerek o esnada üzerinde oturan kadın yolcunun ayağına saplandı. Hızla ilerleyen demir, koltuğu da aşarak otobüsün tavanına kadar uzandı. Otobüsün içinin dolu olduğu saatlerde yaşanan olayda yolcular büyük bir panikle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Demiri İtfaiye Kesti, Çevredeki Esnaf Dehşeti Anlattı

Yaralı kadın yolcu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüsün tabanından girip şoför kabinine kadar uzanan dev demir ise itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu hidrolik kesicilerle kesilerek araçtan çıkarıldı.

Olaya tanık olan mahalle esnafı Ümit Çelik, "Yolun karşısında demirler vardı. Yolun bu tarafına araç park ettikleri için otobüs mecburen dar alandan geçiyordu. Demir aracın altından bir girdi, yukarı çıkıp kadının bacağına saplandı. Çok büyük bir ihmal var" diyerek yaşanan dehşeti aktardı.

Firmaya 190 Bin Lira Ceza ve Gözaltı

Olayın ardından polis ekipleri inşaat firması yetkilisini ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Konuyla ilgili Fatih Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kamu düzenini ve yaya güvenliğini tehlikeye düşürmekten müteahhit firmaya 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 190 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi. Caddede tehlike saçan diğer demirler ise zabıta gözetiminde kepçelerle kaldırıldı.