"Gaza Basma" kavgasında intikam: 4 motosiklet küle döndü!

Olay, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mazlum Y. (21) olaydan iki gün önce mahalledeki bir kafede oturduğu sırada, Dilovan Ç. (26) yönetimindeki motosiklet yüksek ses çıkararak yanından geçti. "Gereksiz yere gaza basma" meselesi yüzünden ikili arasında sözlü tartışma yaşandı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tartışma büyümeden sonlandırıldı.

Öfkesini Alamadı, Gece Yarısı Kolonyayla Döndü

Yaşanan tartışmanın üzerinden iki gün geçmesine rağmen öfkesini kontrol edemeyen Mazlum Y, arkadaşı İslam A. ile birlikte plakasız bir motosiklete binerek hedef aldığı sokağa geri döndü. Motosikletten inen şüpheli, Dilovan Ç.'ye ait park halindeki motosikletin üzerine elindeki kolonya benzeri yanıcı spreyi sıkarak ateşe verdi.

Sokak Alev Topuna Döndü: 4 Motosiklet Küle Döndü

Kuru yapının da etkisiyle parlayan alevler kısa sürede büyüdü. Yangın, hedef alınan motosikletin hemen yanında park halinde bulunan Çetin Ç, Kaan Ş. ve Zübeyir A.'ya ait 3 motosiklete daha sıçradı. Sokaktan yükselen alevleri ve patlama seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürülürken olayda şans eseri yaralanan olmadı. Ancak toplam 4 motosiklet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

"Alkollüydüm, Tartıştığım İçin Yaktım" Dedi ve Tutuklandı

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Mazlum Y.'nin, "Olay günü alkollüydüm. İki gün önce bana nispet yapar gibi gaza bastığı için tartışmıştık, sinirlendim ve motosikletini yaktım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "Mala zarar verme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.