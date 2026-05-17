Antalya'da kanlı gece: Silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti!

Feci olay, gece saat 02.00 sıralarında Serik ilçesi Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede karşılaşan A.B. (25) ile Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Emre Savran arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede tırmanarak kavgaya dönüşmesi üzerine A.B, yanındaki tabancayı çekerek karşısındaki gruba acımasızca ateş açtı.

İki Kişi Olay Yerinde, Bir Kişi Hastanede Can Verdi

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, kurşunların hedefi olan Bilgin Korkut ve Oğuz Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Emre Savran ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Katil Zanlısı Teslim Oldu, Şüpheli Sayısı Güncellendi

Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi A.B, kısa süre sonra polis merkezine giderek silahıyla birlikte teslim oldu. Emniyette sorguya alınan katil zanlısının ifadesi doğrultusunda, olay anında yanında bulunduğu tespit edilen O.V. isimli bir şüpheli daha polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.