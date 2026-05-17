Köprülü kavşakta can pazarı: Kamyonet 3 metre yüksekten alt yola uçtu

Bursa'da bir kamyonet, virajı alamayarak bariyerleri aşıp aşağı yuvarlandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kontrolden çıkan ev taşıma asansörlü bir kamyonet, köprülü kavşaktan yaklaşık 3 metre yüksekten alt yola devrildi. Araç içinde sıkışan 3 kişinin kurtarılması için itfaiye ve sağlık ekipleri zamanla yarıştı.

Kontrolden Çıkıp Metrelerce Yüksekten Çakıldı

Feci kaza, Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnönü Caddesi'nden Namık Kemal Caddesi istikametine doğru seyir halinde olan S.S. idaresindeki ev taşıma asansörü yüklü kamyonet, Büyükşehir Belediye Kavşağı'na geldiği sırada sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet, köprülü kavşağın korkuluklarını aşarak yaklaşık 3 metre yüksekten alt yola devrildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı, Trafik Kilitlendi

Ekiplerin titiz çalışması sonucu sıkıştıkları yerden tek tek çıkarılan 3 yaralı, olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslara alınan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Serkan Cortaoğlu
