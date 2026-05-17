"Gelin-görümce kavgası kanlı bitti: Tartışma bıçaklı kavgaya döndü!"

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Çorum merkez Gülabibey Mahallesi Beytepe 1. Cadde üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, misafir olarak gittikleri adreste bir araya gelen C.K. ile gelini E.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Evdekilerin araya girme çabalarına rağmen sakinleşmeyen gelin ve görümcenin tartışması kısa sürede büyüyerek tekme, tokat ve ardından bıçakların kullanıldığı bir arbedeye dönüştü.

İkisi de Yaralandı

Gözü dönen kadınlar, mutfaktan aldıkları kesici aletlerle birbirlerine acımasızca saldırdı. Çıkan arbedede hem C.K. hem de gelini E.A. vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde kaldı. Evdeki diğer aile bireylerinin panik içinde durumu bildirmesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Farklı Hastanelere Kaldırıldılar

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadınlara ilk müdahaleyi ikametgahın içinde yaptı. Ambulanslara alınan yaralılardan biri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğeri ise kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak acil serviste tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, ancak tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.