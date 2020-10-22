Azerbaycan ordusu 20 köy ve 1 kasabayı daha Ermenistan işgalinden kurtardı! İran sınırı kontrol altına alındı...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli, Cebrail ve Zengilan kentlerinde 20 köy ile bir kasabanın daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Aliyev, Zengilan'daki Ağbend kasabasının işgalden kurtarılmasıyla Azerbaycan-İran devlet sınırında tam kontrolün sağlandığını ifade etti.