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Azerbaycan ordusu 20 köy ve 1 kasabayı daha Ermenistan işgalinden kurtardı! İran sınırı kontrol altına alındı...

Azerbaycan ordusu 20 köy ve 1 kasabayı daha Ermenistan işgalinden kurtardı! İran sınırı kontrol altına alındı...
22.10.2020 18:55

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli, Cebrail ve Zengilan kentlerinde 20 köy ile bir kasabanın daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Aliyev, Zengilan'daki Ağbend kasabasının işgalden kurtarılmasıyla Azerbaycan-İran devlet sınırında tam kontrolün sağlandığını ifade etti.


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