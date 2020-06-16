16.06.2020 18:24

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya lideri Angela Merkel ile Libya ve Doğu Akdeniz'deki son durumu görüştü. Telekonferans yöntemi ile yapılan görüşmede BM destekli barış süreci konusunda mutabık kalındı.

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. İki lider, Doğu Akdeniz ve Libya meselesini masaya yatırdı. BM destekli barış süreci konusunda mutabık kalındı.



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Reuters'in haberine göre; BM destekli barış sürecinde mutabık kalındı.

İki liderin görüşmesine ilişkin notları Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in sözcüsü duyurdu.