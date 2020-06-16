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Son dakika: MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
16.06.2020 19:01

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Haftanin'de icra edilen hava harekâtıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.


Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Haftanin'de icra edilen hava harekâtıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.





MSB'den yapılan açıklamada, "TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Haftanin'de icra edilen hava harekâtıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." ifadelerine yer verildi.

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