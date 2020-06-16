Son dakika: MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Haftanin'de icra edilen hava harekâtıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Haftanin'de icra edilen hava harekâtıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.
TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Haftanin'de icra edilen hava harekâtıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak.#MSB #TSK pic.twitter.com/zQ0CKvfdKr— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2020
MSB'den yapılan açıklamada, "TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Haftanin'de icra edilen hava harekâtıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." ifadelerine yer verildi.