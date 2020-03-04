HİSAR hava savunma sistemi nedir? HİSAR özellikleri nelerdir? 04.03.2020 15:33

Bir hafta içerisinde sahaya ineceği belirtilen yeni hava savunma sistemi HİSAR özellikleri nelerdir? HİSAR hava savunma sistemi nedir? Hareket halindeki birliklerin hava savunmasını ve hava tehditlerinin alçak irtifada etkisiz hale getirilmesini sağlayacak HİSAR hava savunma sistemi yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, HİSAR nedir? HİSAR hava savunma sistemi özellikleri nelerdir? İşte HİSAR hakkında merak edilen tüm bilgiler…

HİSAR hava savunma sistemi nedir? Alçak ve orta irtifalı füzelere karşı koruma kalkanı oluşturacak HİSAR özellikleri nelerdir? Bir hafta içerisinde sahada olacağı belirtilen HİSAR nedir sorusuna yanıt aranıyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendirdi. Hava savunmanın katmanlı bir sistem olduğunu dile getiren Demir, HİSAR'ın harekat bölgesine konuşlandırılacağını açıkladı. İşte, HİSAR özellikleri hakkında merak edilenler…

HİSAR NEDİR?

HİSAR ailesinin, alçak irtifa hava savunma füze sistemi olan HİSAR-A, 15 kilometre menzile ve 5 kilometre irtifaya sahip.

Hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerinin alçak irtifada etkisiz hale getirilmesi görevini yerine getirecek HİSAR-A, Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, Füze Fırlatma Sistemi (FFS), Alçak İrtifa Füzesi ve Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminden oluşuyor.

Hedef tespit, teşhis ve takip özellikleri bulunan HİSAR-A ayrıca, dost düşman tanıma sistemi (IFF), çoklu angajman ve ardışık ateşleme, takım halinde görev yapabilme ve komuta kontrol, üst komuta kontrol unsurları koordinasyonunda görev yapabilme, gece/gündüz ve kötü hava koşullarında görev yapabilme, konumlama ve yön bulma sistemi, zırhlı mekanize birlikler ile hareket kabiliyeti nükleer, biyolojik ve kimyasal koruma, balistik koruma özelliklerine de sahip.

Mart 2019'da, HİSAR-A, füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak yapılan atışta, yüksek hızlı hedef uçağa karşı yüzde 100 başarı sağlanmıştı.

HİSAR-A'nın füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak gerçekleştirilen atışta, füzenin ilk hedefe yönlenmesi, radar bilgisiyle ara safha güdüm, arayıcı başlıkla hedef tespiti, takibi ve hedefe ulaşma yeteneklerinde başarı sağlanmıştı. Akabinde yapılan angajman değişikliğiyle füze havadaki ikinci hedefe yönlendirilerek aynı başarı tekrar edilmişti.

ASELSAN ve ROKETSAN tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi yüzde 100 başarıyla imha etti. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HİSAR-A'nın seri üretime geçeceğini açıkladı.

HİSAR A ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Hisar-A (Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi), FNSS ACV-30 aracı şasisine montelenmiş dört dikey Hisar-A lançerinden ve füzelerinden oluşur. Araçlı Hisar-A sistemine, bağımsız bir sistem olabilmesi için, bir hava gözetleme radarı ve bir elektro-optik/kızılötesi (EO/IR) sistemi montelenmiştir.

Minimum menzil: 2 km

Maksimum menzil: 15 km

Minimum irtifa: 30 metre

Maksimum irtifa: 5 km

HİSAR O ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

HİSAR-O (Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi), Mercedes Zetros şasisine monte edilmiş dikey bir lançerden oluşur.

Minimum menzil: 3 km

Maksimum menzil: 25+ km

Minimum irtifa: 50 metre

Maksimum irtifa: 15 km