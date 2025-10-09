Bartın'da Tır karşı şeride geçti, 1 ölü 2 yaralı

Bartın'dan Karabük yönüne seyreden 74 BIS 86 dorse plakalı tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü, tırı karşı şeride savurdu. Bu sırada karşı yönden gelen 74 AS 182 plakalı otomobil, tırla çarpışmaktan kaçamadı.

Otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti

Çarpışmanın etkisiyle otomobildeki bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Tır ve otomobil sürücüleri ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Bartın'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından morga götürüldü.

Ekipler olay yerinde inceleme yaptı

Polis ve jandarma ekipleri, kazanın ardından olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.