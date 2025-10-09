PODCAST CANLI YAYIN
Tuzla'da gemi kazası kamerada: 1 ölü!

İstanbul Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde bakım halindeki bir geminin yan yatması sonucu yabancı uyruklu 1 işçi hayatını kaybetti. Ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı. işte o anlar.

Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde mekanik bakım yapılan bir gemi yan yattı. Olay sırasında birçok işçi suya düşerken, Ukrayna uyruklu bir çalışan hayatını kaybetti.

Olay, Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, bakım ve onarım çalışmaları süren gemi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı. Bu sırada gemide bulunan işçilerden bir kısmı denize düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, sahil güvenlik ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada Ukrayna uyruklu 46 yaşındaki işçinin tahliye rampa kapağının düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

