Son dakika: Bakan Albayrak'tan konut faizi müjdesi: Kamu bankaları sıfır konutta faizi 0,79'a indiriyor

Son dakika haberine göre, Kamu bankaları, konut kredisi faizlerinde bir indirime daha gidiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Şırnak'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Albayrak, "Kamu bankaları sıfır konutta faizi 0,79'a indiriyor." dedi.
Şırnak'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Albayrak önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:
Son yıllarda Türkiye'ye karşı yürütülen ekonomik operasyonlara değinen Bakan Albayrak, "Operasyonlara izin vermedik, zor günler geride kaldı." dedi.
Enflasyonla mücadeleye yönelik önemli mesajlar veren Albayrak, "Enflasyonda yılı yüzde 11'lerle kapatma noktasına geldik." ifadelerini kullandı.
FAİZLER 0.79'A İNECEK
"6 yıl önceki faiz rakamlarına döndük." diyen Bakan Albayrak, "Kamu bankaları sıfır konutlarda 1 Ocak itibarıyla faizleri 0,79'a indirecek." müjdesini verdi. Bakan Albayrak ayrıca 2020'de enflasyonun daha da düşeceğini ifade etti.
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