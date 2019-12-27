Müge Anlı canlı yayınında Hatice Ergül'den fuhuş evi itirafı |Video son dakika gelişmesi 27.12.2019 13:43

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 27 Aralık Cuma gün ki canlı yayınında Hatice Ergül, bağ evinde işlenen Mehmet Muharrem Elbay cinayetinin ayrıntılarını anlattı. Müge Anlı, cinayetin ayrıntılarını bir bir anlatan Hatice Ergül'e 'Zeynep Ergül'ün evi nasıl yapıldı' sorusunu yöneltti. Hatice Ergül'den gelen yanıt sonrası stüdyoyu buz kesti. Hatice Ergül, ''Zeynep kendi ağzıyla bana, 'ben bu evi fuhuş yaptırmak için kullanacağım, fuhuş yapmak için kullanacağım' dedi.'' açıklamasında bulundu. İşte canlı yayında gelen fuhuş açıklaması...