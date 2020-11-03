SON DAKİKA: Ayda Gezgin ve Elif Perinçek enkazın altında nasıl hayatta kaldı? İşte Türkiye'ye umut olan mucizelerin detayları...

İzmir depreminin üzerinden 5 gün geçerken, kurtarma çalışmalarında dün ve bugün iki büyük mucize yaşandı. Doğanlar Apartmanı'nda yürütülen çalışmalarda dün 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif Perinçek umutları yeniden tazelemişti. Bugün ise Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında yürütülen çalışmalarda çok daha büyük bir mucize yaşandı. Depremin 91'inci saatinde enkazın altından henüz 3 yaşını bile doldurmamış Ayda Gezgin kurtarıldı. Peki Elif ve Ayda bebekler bu kadar uzun süre enkazın altında nasıl hayatta kaldı? Türkiye'ye umut olan bu mucizeler nasıl yaşandı? İşte detaylar...

İzmir'de tarifsiz acıların yaşandığı deprem bölgesinde 3 yaşındaki Ayda Gezgin ve Elif Perinçek, 14 yaşındaki İdil Şirin, 16 yaşındaki İnci Okan ve 15 yaşındaki Günay Özışık, depremden saatler sonra beton blokların arasından gün ışığına çıkarılarak hayata sıkı sıkı sarıldı.

Depremin meydana geldiği 30 Ekim 14.51'den tam 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 3 yaşındaki Ayda, Türkiye'yi sevince boğdu.

Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından kurtulan Ayda'ya doktorlar daha beton blokların arasındayken müdahalede bulundu.

Alkışlar ve gözyaşlarıyla Rıza Bey Apartmanı'ndan alınan minik Ayda, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı.

Hastaneden Ayda'nın sağlık durumuna ilişkin gelen ilk haberler de sevindirici oldu.

Ayda'nın enkazdan çıkarılırken çağırdığı annesi Fidan Gezgin ise depremde hayatını kaybetti.

UMKE EKİBİ DOKTORU: ÇOCUKLAR BİZDEN DAHA ŞANSLI

91 saat gibi uzun bir süre hayatta kalmayı başaran Ayda Gezgin ile ilgili değerlendirmelerde bulunan UMKE Doktoru Özer Pehlivan, "Çocukların fizyolojisi buna göre kurulu. Biz yetişkinlere oranla daha şanslılar. Çünkü bir çocuğu hayatta kalması gerekiyor. Hem hücresel hem de dokusal bazda hücreleri bizden çok daha fazla. Yetişkin bir insan hipotermi, şeker düşmeleri gibi konulara çok dayanıklı değilken, çocuklar bunlara çok daha fazla dayanıklı." dedi.

MUCİZENİN BİR DİĞER ADI ELİF OLDU

Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremden 65 saat sonra Doğanlar Apartmanı'nın enkazından çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek, umutları yeniden tazeledi.

Arama kurtarma ekiplerinin, tozlar içinde bulduğu ve küçük bir göz hareketinden yaşadığını anladığı Elif, yeniden gün ışığına kavuştuğunda kurtarıcılarının parmaklarına küçük elleriyle sıkı sıkı sarıldı.

Elif, acil olarak kaldırıldığı Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde bir süre tutulduktan sonra bu sabah aynı hastanenin çocuk cerrahi servisine alındı.

Baba Oğuz ile enkazdan kurtarılan anne Seher, çocukları Elzem, Ezel ve Elif ile hastanede buluşmanın buruk mutluluğunu yaşadı çünkü oğulları Umut Perinçek'i aynı depremde kaybetti.

İDİL ŞİRİN, İNCİ OKAN, GÜNAY ÖZIŞIK...

Emrah Apartmanı'nın enkazından 58 saat sonra kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in kurtarılmasıyla da büyük sevinç yaşandı.

Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesine kaldırılan İdil'in deprem nedeniyle sağlık sorununun bulunmadığı, ancak Kovid-19 tedavisi gördüğü biliniyor.

Rıza Bey Apartmanı'ndaki enkazdan 17 saat sonra çıkarılan 16 yaşındaki İnci Okan da Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Doğanlar Apartmanı enkazından 10 saat sonra çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık ise enkaz altında çektiği cep telefonu görüntüleri ve yaşama azmi ile gündeme geldi.

YAŞAM ÜÇGENİ NASIL YAPILIR?

Depremde yaşam üçgeni oluşturabilmek için çamaşır makinesi, yatak veya herhangi bir sağlam yapının yanına geçilerek eğilmek ve başınızı koruyacak şekilde mümkünse sağlam bir şey ile üçgeni tamamlamak gerekiyor. Bu sayede hem bölgede hareket edebileceğiniz bir yaşam boşluğu oluşacak, hem de üçgeni oluşturan eşyalar nedeniyle yaralanma riskinizi azaltabilirsiniz.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta hayat üçgenini oluşturan eşyaların sağlamlığı olması gerekiyor. Özellikle bina içerisinde yer alan kolonların yanında bulunan bir alanda yaşam üçgeni oluşturmak hayata tutunma şansını daha da artırıyor.