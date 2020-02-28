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Diyarbakır'da 'İdlib' hareketliliği! F-16'lar havalandı

Diyarbakır'da 'İdlib' hareketliliği! F-16'lar havalandı

28.02.2020 01:15

Suriye İdlib'de 22 askerimizin şehit düştüğü alçak saldırının ardından Diyarbakır'da hareketli bir gece yaşanıyor. Diyarbakır'dan havalanan F-16 savaş uçakları Suriye sınırına doğru harekete geçti.


İdlib'de Esad rejim güçlerinin düzenlediği hain saldırıda 22 askerimiz şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Esad rejimine ait bin 709 rejim unsuru, 3 helikopter, 55 tank, 15 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi.

DİYARBAKIR'DAN F-16'LAR HAVALANDI
Gelişmelerin ardından Diyarbakır'dan F-16 savaş uçakları havalandı. Hava hareketliliğinin yaşandığı kentten gelen görüntülerde savaş uçaklarının Suriye semalarına doğru hareket ettiği görülüyor.

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