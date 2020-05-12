Son dakika: AK Parti MYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar

12.05.2020 18:00

Son dakika haberine göre AK Parti MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Çelik dünya genelinde 131 ülkenin Türkiye'den yardım talebinde bulunduğunu açıklarken 76 ülkenin talebi karşılandığını duyurdu. Ayrıca Çelik bir süredir gündemde olan darbe tehditleriyle ilgili olarak "Türkiye'nin darbe gündemi yoktur" şeklinde net bir mesaj verirken, TSK'ya atılan iftiralara da tepki gösterdi. MİT'in Kenya'da yaptığı kurtarma operasyonunun başarısına da değinen AK Parti Sözcüsü, Libya'da yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini de aktardı. HDP ile İyi Parti arasında yaşanan aracı tartışmalarına ilişkin soruya da yanıt veren Çelik, "Bu ittifak kimlerden oluşuyor, CHP'ye, diğerlerine sormak lazım. Aranızda nasıl bir ilişki var." dedi.

AK Parti MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs sürecinde 131 ülkenin Türkiye'den yardım istediğini belirten Çelik, bunların 76'sının karşılandığını açıkladı. Darbe tehditlerine de sert tepki gösteren Ömer Çelik, "Türkiye'nin darbe gündemi yoktur" şeklinde net bir mesaj verirken, "Türkiye'de demokrasi yerleşiktir, hükümet işin başındadır." dedi.

İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar

Ölümlerin hastalıklardan çok, yetersizliklerden ve bakımsızlıklardan kaynaklandığı tezinin aradan 1,5 asır geçti. Koronavirüs günlerinde aynı tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerindeki ölümlere baktığımızda aradan 1,5 asır geçtikten sonra bu tespiti haklı kılacak şekilde gerek müdahale, yoğun bakım altyapısındaki hazırlıksızların büyük oranda yer tuttuğunu görüyoruz. Yaşlı insanların bakımevlerinde içinde bulunduğu durum Avrupa'da son derece dramatik bir durum gösteriyor. G-20 pozisyonunda olan devletlerin insan odaklı sağlık politikasından ne kadar uzak oldukları ve yetersiz oldukları görüldü.

SAĞLIK PERSONELLERİNE MİNNETTARIZ

Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçen şehir hastaneleri başta olmak üzere iktidarımızın ilk günden bu yana sağlık alanında gerçekleştirilen devrimler, güçlü altyapı, hastalara müdahale, hastaların misafir edildiği ortamlar, yoğun bakım açısından ne kadar hazırlıklı olduğumuzu göstermektedir.

Bütün sağlık personelimize minnettarız. Hemşirelerimizin gününü kutluyoruz. Bu salgın günlerinde bir kere daha milletimizin takdirini kazanmıştır. Evine gidemeyen hemşirelerimiz var, çocukları, ailesi hastalanmasın diye. Bir kez daha sevgilerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz.

Koronavirüs hayatla ilgili, ekonomi, politikalarla ilgili kabulleri altüst edeceği gözüküyor. Neoliberal küreselleşmenin bundan sonra nasıl bir şekil alacağı, daha insana dayalı bir küreselleşmenin nasıl olacağı tartışmalar büyük bir ivme ile güçleniyor. Küresel adalet ve sağlık güçleniyor. DSÖ Başkanı bir aşı bulunduğu zaman bunun herkese eşit dağıtılacağı önemli konulardan biri olacak.

Türkiye'den 131'e yakın ülke talepte bulundu, 76 ülkenin talebi karşılandı. Filistin halkına da 5 milyon dolarlık bir yardım gönderilmiştir.

DARBE TEHDİTLERİNE SERT TEPKİ

Bu hafta yalan doruk noktasına ulaşmış durumda. Hükümet meseleleri konuşmasın diye darbe tartışması açıyor diye bir yalan ortaya kondu. Bu konuları çirkin bir şekilde gündeme getirilmesine ilişkin olarak milli iradeyi hatırlatan cevaplar verdik. Esasında üç paragraflık memleket meselesiyle ilgili öneri getiremeyenler beş dakikalık bir konuşmayı dolduramayanlar partimizi hükümetimizi bununla suçluyorlar.

Sürekli olarak bu tartışmayı açarak Türkiye'de olmayan bir gündemi gündem haline getirmeye çalışıyorlar. Çok uzun zamandır, aylardır aynı dalga kendisini Meclis'e saldırı, hükümete saldırı, rejim tartışması açıyor. TSK'ya iftira atma yaklaşımı söz konusu. Sürekli darbeciliği gündeme getirerek, şu anda Suriye'de büyük misyon icra eden, Libya, Akdeniz'de haklarımızı koruyan, terörle mücadeleye katkı veren TSK'ya atılan iftiradır bunlar.

TÜRKİYE'NİN DARBE GÜNDEMİ YOKTUR

Türkiye'nin bir darbe gündemi yoktur, herkesin bildiği siyasi odağın iflah olmaz bir darbecilik gündemi vardır. Türkiye'de demokrasi yerleşiktir, hükümet işin başındadır. Bütün kurullar anayasal çerçeve içinde görevlerini icra etmektedirler. Bize hem darbecilik tartışması açan arkasından 'darbeye karşı tedbir al' diyenlere söyleyeceğimiz tek şey, bu iflah olmaz zihniyetin nasıl iflah edileceği, nasıl sağlıklı hale getirileceğiz, maalesef uzmanlık alanımızın dışında bir konu.

CHP'NİN SEZAİ KARAKOÇ'U HEDEF ALMASI

Aynı zihniyet tutmuş Gençlik Bakanlığı'nın gençlere dağıttığı kitaplara kafaya katmış. Türkiye'nin büyük şairi ve mütefekkiri Sezai Karakoç'un eserlerini neden dağıtıyorlar diye kafaya takmışlar. Biz bundan büyük gurur duyuyoruz. Herhangi bir kitaptan herhangi bir cümleyi çekerek yargılamaya kalktığınızda dünyada hiçbir mütefekkiri savunamazsınız. Esas olarak bütüncüllükle bakıp, gelecekle ilgili kurdukları bağ bakımından neler söylediğine bakılmalıdır.

CHP içinden birilerinin Sezai Karakoç'u hedef almasını anlıyoruz. Çünkü başka bir şeye mecalleri yok. Biz bakanlığımızın Türkiye'nin ve insanlığın büyük değeri Sezai Karakoç'un gençlere ulaştırılmasından büyük gurur duyuyoruz. İnşallah gençlerimiz bunu yudum yudum okurlar, zihinlerine, gönüllerine nakşederler ve hayatlarında sürekli bu değerleri taşırlar.

MİT'İN KENYA'DAKİ KURTARMA OPERASYONU

İtalyan basınında çok yankılandı, Avrupa basınında çok yankılandı. Kenya'ya yardım gönüllüsü olarak giden genç kız iki yıldır rehin tutuluyordu. MİT kendi istihbarat kapasitesiyle olaya dahil oldu ve genç kızın kurtarılmasında temel bir rol oynadı. Buradan İtalya ile dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Dünyanın her yerindeki insani misyonlarımızı yerine getirmenin gururuyla MİT Başkanı'na tebriklerimizi iletiyoruz.

LİBYA VE SURİYE'DE YAŞANAN GELİŞMELER

Darbeci Hafter Trablus'a saldırmaya devam ediyor. Artık soykırım ve insanlık suçu haline gelmeye başladı. 9 Mayıs'ta atılan roketler Trablus elçiliğimizin yakın yerine düştü. Bunu çok güçlü bir şekilde kınadık. BM yetkilisi açık bir şekilde bunun sivillere karşı işlenen suçların insanlığa karşı işlenmiş suç olarak değerlendirilmesini istedi. 15'ten fazla kişinin hayatının kaybettiği, 50'den fazla kişinin yaralandığı ifade ediliyor.

Sarrac bu saldırılar karşısındaki cılız kınamaların insanlık suçlarına göz yummak anlamına geldiğini ifade etti. Hafter savaş suçu işlemektedir bize göre. Devletlerin savaş suçları işleyen kişiye nasıl muamele edilmesi gerekiyorsa o şekilde muamele edilmesi esastır.

Elçiliğimizin yakınına düşen roket bizim açımızdan asla kabul edilemez. Oradaki misyonumuz, insanımız hedef olursa Hafter güçlerini bundan sonra bizim için meşru hedef olabileceğini açık bir şekilde söylüyoruz. Suriye'deki İdlib'teki gelişmeleri yakından izliyoruz.

Burada kalıcı ateşkesin sağlanmasını arzu ediyor ve yakından takip ediyoruz. Bundan sonrasındaki istikrarın sağlanması kalıcı ateşkesin sağlanmasıyla ilgilidir. Suriye'de anayasa çalışmaları devam edecekse İdlib'de kalıcı ateşkesin sağlanması en büyük katkı ve enerjiyi verecektir.

Batı Şeria'da Efrat bölgesine ilave konutlar yapılacağını söylendi. Bu yasadışı yerleşim birimlerini arttırma yaklaşımına karşı fiili ve sonuç alıcı tepkiler verilmesi için çağrı yapıyoruz. İsrail'in yaptığı iki devletli çözümü imkansız hale getirmektir. İnsanlığın koronavirüs gibi salgınla mücadele ettiği günlerde bu saldırganlığın küstahça devam etmesi karşısında pratik sonuçları olan adımların atılması gerektiğini tekrar belirtiyoruz.

Geldiğimiz noktada salgını kontrol altına alma eğilimini görmüş bulunuyoruz. Bu noktanın bir rehavet oluşturmaması lazım. Tedbirlere uymaya devam etmemiz lazım. Maalesef televizyonlardaki haberlerde sosyal mesafe kuralına uymayan, maske kullanmayan vatandaşlarımızı görüyoruz. Şunu unutmayalım bu mesele geçmiş değil. Dikkat etmemiz gereken şey tedbirlere ne kadar uyarsak, sosyal mesafeye ne kadar uyarsak, maske takma kurallarını ihlal etmezsek daha güçlü normalleşmeye geleceğiz.

SORU-CEVAP

HDP İLE İYİ PARTİ ARASINDA ARACI TARTIŞMASI

Bizi şaşırtan husus şudur; Siyasi partilerin görevi siyasi temsildir. Şeffaflık ve dürüstlük en önemlisidir. Bizim bir Cumhur İttifakı'mız var. Nasıl bir ilişkimiz olduğunu açık ve aleni şekilde söylüyoruz. Karşımızdaki Millet İttifakı bileşenleri flulaşmaya başlıyor. Bir kısmı içinde ya da dışında görünüyor. Gayet göreceli bir durum söz konusu. Millet İttifakı kimlerden oluşuyor? Açık şekilde söyleyecekler. Burada mahcubiyetle karışık bir gizlilik söz konusu. HDP 'Bizi zihretmeseniz de bizimle ittifak halindesiniz.' diyor. 'Biz yokmuşuz gibi davranmanız, siyasi kurallara uygun değil.' diyor. Bu ittifak kimlerden oluşuyor, CHP'ye, diğerlerine sormak lazım. Aranızda nasıl bir ilişki var.

MEMLEKET MASASI ÖNERİSİ

Böyle bir gündemimiz yok. Millet İttifakı içindeki siyasi parti mensupları darbeci sözlerde bulunuyorlar, ittifak içinden bunlara cevap gelmiyor. Karşı karşıya oturup ne konuşacaksınız? Sürekli olarak masanın ayağını kesenler, 'saray rejimi' diye Sayın Cumhurbaşkanını hedef alanlarla hangi zeminde bir araya gelip, hangi kurallar içinde konuşacaksınız. Bunu gündeme almamız için herhangi bir sebep yok. Asgari nezaket olmadan masa kurulamaz.