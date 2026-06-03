Ordu'da sokakta kurşun yağmuru: Yere yığılan adamın ayaklarına 5 kurşun isabet etti

Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 22:51 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026 23:03

Sokak ortasında peş peşe ateş açtı

Olay, Ünye ilçesi Liseler Mahallesi Veteriner 1'inci Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 32 yaşındaki Cevat A., yanına motosikletle yaklaşan kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Gözü dönen saldırgan, yanındaki tabancayı çıkartarak Cevat A.'ya peş peşe ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerin ayaklarına isabet etmesi sonucu kanlar içinde kalan adam acı içinde yere yığılırken, saldırgan ise bindiği motosikletle hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.

Ayağına 5 mermi isabet etti

Silah seslerinin yankılanmasıyla birlikte çevrede büyük bir panik dalgası yaşanırken, sokaktaki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı Cevat A.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde hazır bekletilen ambulans içerisinde gerçekleştirdi. Ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yapılan kontrollerde, Cevat A.'nın ayaklarına tam 5 merminin isabet ettiği belirlendi.

Kaçan saldırganın motosikleti başka mahallede bulundu

Olayın ardından olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri, sokak üzerinde yaptıkları titiz çalışmalarda 7 adet boş kovan ele geçirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını ve görgü tanıklarının ifadelerini inceleyen asayiş ekipleri, kaçan şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etmeyi başardı. Polisin yürüttüğü sıcak takip neticesinde, saldırganın kaçarken kullandığı motosiklet Saraçlı Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu. Emniyet güçleri, kimliği belirlenen silahlı saldırganın kıskıvrak yakalanması amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon ve tahkikat sürdürüyor.