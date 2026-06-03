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Adapazarı'nda feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Adapazarı'nda feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Karasu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki araç birbirine girdi; lüks otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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