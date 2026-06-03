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Adapazarı'nda feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
Adapazarı'nda feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 22:08
Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026 22:10
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Karasu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki araç birbirine girdi; lüks otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
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