RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

SON DAKİKA: ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı
25.04.2021 00:29
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, Biden'ın "soykırım" açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.


Başkanı Joe Biden'ın olaylarına ilişkin "soykırım" ifadesini kullanması sonrası ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı.

Satterfield'a 'nin güçlü tepkisi iletildi.

Dışişeri Bakanlığından yapılan açıklamada "ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak bugün (24 Nisan) yaptığı açıklama sonrasında, ABD Büyükelçisi David Satterfield bu akşam Bakanlığımıza çağırılmıştır. Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal tarafından kabul edilen Büyükelçi Satterfield'a, sözkonusu açıklamaya ilişkin güçlü tepkimiz iletilmiştir." denildi..
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