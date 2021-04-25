RAMAZAN İMSAKİYE
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MSB paylaştı! Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef hava harekatıyla etki altına alındı

MSB paylaştı! Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef hava harekatıyla etki altına alındı
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe operasyonları planlandığı şekilde devam ederken, Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef hava harekatıyla etki altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında Kandil'de 4 hedefin vurulduğunu açıkladı.

"HAVA HAREKATI İLE..."
Bakanlığın resmi sostal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde devam ederken, Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef de düzenlenen hava harekâtı ile etki altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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