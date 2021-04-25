MSB paylaştı! Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef hava harekatıyla etki altına alındı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe operasyonları planlandığı şekilde devam ederken, Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef hava harekatıyla etki altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında Kandil'de 4 hedefin vurulduğunu açıkladı.

"HAVA HAREKATI İLE..."

Bakanlığın resmi sostal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde devam ederken, Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef de düzenlenen hava harekâtı ile etki altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.