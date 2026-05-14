Çankırı'da panik anları: Hortum mahallelerin dibinden geçti

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde aniden meydana gelen dev hortum, ilçede büyük bir paniğe yol açtı. Şiddetli hava değişimiyle birlikte yerle gökyüzü arasında bir köprü gibi uzanan dev hortumu gören vatandaşlar, korku içinde o anları kaydetti.

Vatandaşlar Gözlerine İnanamadı

Kızılırmak ilçesi semalarında görülen hortum, kısa sürede devasa bir boyuta ulaştı. Evlerin ve tarım arazilerinin yakınından geçen hortum nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşarken, o anlar cep telefonu kameralarıyla anbean görüntülendi. Görüntülerde hortumun gücü ve etrafındaki tozu toprağı savurma anları net bir şekilde yer aldı.