Son dakika: Türkiye'den İngiltere'ye koronavirüse karşı yardım eli! Kargo uçağı hareket etti | Video 10.04.2020 10:34

Son dakika haberine göre Türkiye'nin İngiltere'ye yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan hareket etti.

Türkiye'nin İngiltere'ye koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tıbbi yardımını taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan havalandı.

Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden olan İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, N95 maske ve tulumdan oluşan yardım malzemesi, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan A400M tipi kargo uçağına yüklenerek yola çıktı.

Uçaktaki yardım malzemesinin üzerinde Türkçe ve İngilizce, Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine yer verildi.

İngiltere'ye yarın da tıbbi yardım malzemesi gönderilmesi planlanıyor.

Türkiye daha önce İtalya, İspanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya da tıbbi yardımda bulunmuştu.

65 BİNDEN FAZLA VAKA VAR

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, dün yaptığı basın toplantısında, ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 978'e çıktığını açıklamıştı. Raab, hastanelerde tedavi gören kişi sayısının ise 16 bin 784 olduğunu duyurmuştu.

Başbakan Boris Johnson'ın Kovid-19 nedeniyle tedavisine ise devam ediliyor.

Ayrıca İletişim Başkanlığının dün açıkladığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu tablosuna göre İngiltere'deki toplam vaka sayısı 65 bin 77.

MEVLANA'NIN SÖZLERİ YAZILI

Gönderilen malzemelerin yer aldığı sandıkların üzerinde İtalyanca ve İspanyolca, Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözü ve "Türkiye'den Birleşik Krallık halkına sevgilerle" ifadesi yer aldı.

ÖLÜ SAYISI 8 BİN SINIRINA DAYANDI

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 881 artarak 7 bin 978 olurken, henüz zirvenin görülmediği bildirildi.

Yoğun bakımda Kovid-19 tedavisi gören Başbakan Boris Johnson'a vekalet eden Dışişleri Bakanı Dominic Raab, günlük basın toplantısında, ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 97'den 7 bin 978'e çıktığını açıkladı. Raab, hastanelerde tedavi gören kişi sayısının 16 bin 784 olduğunu duyurdu.

Bugün acil durum kabine toplantısına (Cobra) başkanlık ettiğine dikkati çeken Raab, kısmi karantina uygulanmasına devam edilmesinin önemine vurguladı.

Hükümetin kısmi karantinanın sonuçlarını tam olarak öğrenmeye çalıştığını, ilk değerlendirmelerin salgınla mücadeleye olumlu etkisi olduğunu gösterdiğini söyleyen Raab, "Virüste henüz tepe noktasına ulaşmadık, bu yüzden uyguladığımız önlemleri kaldırmak için hala çok erken." dedi.

En önemli önceliğin hala hayat kurtarmak ve koronavirüsün yayılmasını durdurmak olduğunu belirten Raab, "Elde ettiğimiz ilerlemeleri kaybetmemeliyiz, pek çok insanın yaptığı fedakarlıkların boşa gitmemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Başbakanlıktan yapılan açıklamada, yoğun bakımda üçüncü geceyi geçiren Başbakan Johnson'ın iyileşmeye devam ettiği ve moralinin yerinde olduğu belirtildi.

HÜKÜMET KOVİD-19 PLANINDA GERİ ADIM ATMIŞTI

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı.

Kovid-19 testleri, İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un 27 Mart'ta pozitif çıkmıştı.

Başbakan Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için pazar akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı. Yoğun bakımda oksijen tedavisi uygulanan Johnson'ın solunum cihazına bağlanmadığı bildirilmişti. Johnson dün akşam saatlerinde yoğun bakımdan çıkarılırken, Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock ise iyileşmişti.

İSPANYA VE İTALYA'YA DA YARDIM GÖNDERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi gönderdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kovid-19'la mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak İspanya'nın Madrid kentine iniş yaptı" şeklinde duyuruldu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sn.Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, MSB'ye ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkânlarla üretilen; çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, COVID-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya TSK'ya ait uçak ile gönderilecek." dendi.