Sokaktaki açık pano dehşeti! Küçük çocuk elinden yaralandı

Yenişehir Mahallesi’nde sokakta oyun oynarken açık bırakılan elektrik panosuna temas eden çocuk, parmaklarından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan bir çocuk, yol kenarında kapağı açık halde bulunan elektrik panosunu fark etti. Bir süre panoyla ilgilenen çocuk, elini içeri soktuğu sırada kablolardan çıkan kıvılcımlar nedeniyle parmaklarından yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı

Çocuğun yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralı çocuğu ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay anı kamerada

Yaşanan tehlikeli anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çocuğun panoya yaklaştığı ve temas etmesiyle birlikte kıvılcımların çıktığı görülüyor. Polis ekipleri, panonun açık bırakılmasıyla ilgili ihmal olup olmadığını belirlemek üzere soruşturma başlattı.

