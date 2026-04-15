Konya'da feci kaza: Otomobiller savruldu

Konya'da feci kaza: Otomobiller savruldu

Ilgın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri takla attı, diğeri şarampole düştü. Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Ilgın-Beyşehir yolu ilçe merkezi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Tepe yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Adem Koçak'ın kullandığı otomobil çarpıştı.

Biri takla attı diğeri şarampole düştü

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardan Halil Tepe'nin kullandığı otomobil takla atarak durabildi. Diğer otomobil ise yoldan çıkarak şarampole düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar tedavi altına alındı

Kazada sürücüler Halil Tepe ve Adem Koçak ile araçlarda bulunan D.T., Ö.C.T., A.S. ve A.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

