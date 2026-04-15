Sivas'ta sinirlenen genç elektrik panosunu tekmeleyerek devirdi

Sularbaşı Mahallesi'nde arkadaşıyla tartıştıktan sonra öfkesine hakim olamayan bir genç, kaldırımdaki elektrik panosuna saldırdı.

Olay, Sivas merkez Sularbaşı Mahallesi Kepenek Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde bir genç ile arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından öfkesine hakim olamayan genç, yol kenarında bulunan elektrik panosuna saldırmaya başladı.

Panonun üzerine çıkıp tepindi

Genç, attığı tekme ve yumrukların etkisiyle elektrik panosunu yerinden sökerek devirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şahsın devrilen panonun üzerine çıkarak tepindiği ve daha sonra olay yerinden ayrıldığı görüldü.

Ekipler kısa sürede onardı

Sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaf, panonun devrilmiş olduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ekipleri, çevre güvenliğini alarak çalışma başlattı. Hasar gören pano, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede onarılarak tekrar eski haline getirildi.

Bunlar da Var

Gülistan Doku'nun sevgilisinden şüpheli mesajlar: ''Seni Rusya’ya kaçırırım''
Gülistan Doku'nun sevgilisinden şüpheli mesajlar: ''Seni Rusya’ya kaçırırım''
Taksim Metrosu’nda korkutan yangın
Taksim Metrosu’nda korkutan yangın
Manisa'da feci kaza: Sude Gelen vefat etti
Manisa'da feci kaza: Sude Gelen vefat etti
Ataşehir Piri Reis Ortaokulu'nda tavuk döner zehirlenmesi
Ataşehir Piri Reis Ortaokulu'nda tavuk döner zehirlenmesi

