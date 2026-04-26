Sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 ağır yaralı!

Alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada silahını çeken şüpheli, tartıştığı kişiyi kanlar içinde bıraktı.

Olay, 24 Nisan gecesi saatlerinde Sümer Mahallesi 4. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet ve alacak verecek meselesi bulunan iki kişi sokakta karşı karşıya geldi. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gözü dönen şüpheli, yanındaki silahı çekerek tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı.

Kanlar İçinde Yere Yığıldı

Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden talihsiz adam, kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından durumu ağır olduğu belirlenen yaralı, ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

